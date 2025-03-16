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الرياضة

عدلي يلتحق بـ«الأبيض الأولمبي» في «غرب آسيا»

عدلي يلتحق بـ«الأبيض الأولمبي» في «غرب آسيا»
16 مارس 2025 13:40

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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انضم الحارس عدلي محمد إلى قائمة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، التي تغادر إلى العاصمة العُمانية مسقط، للمشاركة في النسخة السادسة لبطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة، والتي تنطلق الأربعاء المقبل، وتستمر إلى 25 مارس الجاري بمشاركة 8 منتخبات.
وشارك عدلي محمد «20 عاماً»، أساسياً في قائمة يونايتد في المباراة أمام مضيفه دبا ضمن «الجولة الـ21» لدوري الدرجة الأولى، والتي أقيمت على ملعب «النواخذة»، وانتهت بفوز يونايتد بثلاثية، وهي المباراة الخامسة لعدلي المنتقل حديثاً إلى يونايتد في دوري الدرجة الأولى قادماً على سبيل الإعارة من ساوثهامبتون الإنجليزي.
وضمت قائمة «الأبيض الأولمبي» 5 من لاعبي أندية الأولى، وشملت إلى جانب عدلي محمد، سعيد سالم ناصر «الفجيرة»، وسيف سالم خلفان، ومرزوق البدواوي «حتا»، ومحمد الحمادي «الإمارات».
ويدشن «الأبيض الأولمبي» مشواره في غرب آسيا بلقاء البحرين الأربعاء المقبل، ويُشارك في البطولة 8 منتخبات هي: الإمارات، عُمان، الأردن، البحرين، السعودية، سوريا، لبنان والكويت، وجرى توزيعها على أربع مجموعات بواقع منتخبين في كل مجموعة.
وبحسب نظام البطولة، يلتقي منتخبا كل مجموعة في مباراة واحدة بينهما بالدور الأول، وتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة من هذه المواجهات إلى نصف النهائي، وينتقل الفائزان إلى النهائي، بينما تلعب المنتخبات الخاسرة في المباريات التي تحدد المراكز من الثالث إلى الثامن.
وتدخل المشاركة في بطولة غرب آسيا ضمن تحضيرات «الأبيض الأولمبي» لخوض الاستحقاق الأهم، والمتمثل في التصفيات الآسيوية في سبتمبر وأكتوبر 2025 والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 بالسعودية.
وأسندت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي استضافة كأس آسيا تحت 23 عاماً في 2026 للسعودية، وذلك وفقاً للقرار السابق الخاص بالنسخ غير المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لتقام في ذات الاتحاد الوطني الذي يستضيف النسخة المقبلة من كأس آسيا، وتقرر في فبراير الماضي منح السعودية تنظيم كأس آسيا 2027 لتستضيف أيضاً كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية قبلها بعام.

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