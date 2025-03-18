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إرث مستدام

إرث مستدام
19 مارس 2025 00:01

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أكدا خلال لقائهما في دبي، مواصلة النهج الإنساني الأصيل لدولة الإمارات، والمبادرات العالمية التي تنفذها مؤسساتها الإنسانية؛ لتمكين المجتمعات وتحقيق تنميتها، بالتزامن مع احتفاء الإمارات بـ«يوم زايد للعمل الإنساني».
في «يوم زايد للعمل الإنساني»، تجدد القيادة الرشيدة التزام الإمارات بالرسالة التي أرساها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما يستذكر الإماراتيون والعالم، ذكرى القائد الإنسان، ويستلهمون من سيرته العطرة أرقى قيم الإنسانية، بالوقوف مع جميع الشعوب التي تعاني جراء الصراعات والكوارث والأزمات، بإغاثة الملهوف، ومساندة المحتاجين، وتعزيز التنمية من أجل الخير والسلام.
«أهم شخصية إنسانية»، و«رجل الإنماء والتنمية»، و«الشخصية الإنمائية» و«رجل العام»، بعضٌ من الجوائز والأوسمة الدولية التي نالها زايد تكريماً لجهوده الإنسانية والتنموية في العالم، والتي أثمرت بتقديم 90.5 مليار درهم، استفادت منها 117 دولة في عهد المؤسس، لتبقى شاهداً على «إرث زايد الإنساني»، وامتداداً لنهج القيادة الرشيدة في العطاء المستدام خلال مسيرة الخمسين.

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