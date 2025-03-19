سلطان النعيمي يتوّج الفائزين في بطولة الشرطة الرمضانية



عجمان (وام)

شهد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، ختام بطولة نادي الشرطة الرمضانية للشركات والمؤسسات الخاصة لكرة القدم 2025، وتوج فريق «كازا كافيه» بطلاً للدورة الثالثة بفوزه على فريق «بريميوم جيم» في المباراة النهائية بضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1، فيما احتل فريق آراكا العقارية المركز الثالث، بعد فوزه على وول سترييت العقارية بضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1.

وأشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي بالتنظيم الذي تميزت به البطولة، والروح الرياضية التي تحلت بها الفرق، وكرّم سعادته طاقم تحكيم المباراة النهائية، وأثنى على جهودهم.

وسلّم قائد عام شرطة عجمان، كأس البطولة والميداليات الذهبية للفريق الفائز بالمركز الأول في البطولة، ومكافأة قدرها 50 ألف درهم، كما سلّم الميداليات الفضية للفريق الحاصل على المركز الثاني، ومكافأة قدرها 40 ألف درهم، فيما حصل الفريق صاحب المركز الثالث على الميداليات البرونزية، ومكافأة قدرها 30 ألف درهم.

كما سلّم الجوائز للفائزين بالألقاب الفردية في البطولة، وحصل اللاعب أحمد إبراهيم أبوزيد على جائزة أفضل لاعب، فيما حصل محمد السيد على جائزة أفضل حارس، وأحمد نصر الدين أحمد على جائزة هداف البطولة، ومصطفى كابا على جائزة أفضل مدرب.