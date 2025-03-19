العطاء.. زايد

إرث زايد باقٍ، ومسيرته الإنسانية في تخفيف وطأة معاناة البشر والارتقاء بحياة الناس، لا تزال شواهدها راسخة في بقاع الأرض، فهو القائد الإنسان الذي كان حريصاً طوال سني عهده الزاهر، على مد يد العون والمساعدة، وتقديم الدعم الإنساني والتنموي والخيري إلى المجتمعات المحتاجة، وإغاثة المتأثرين، بغض النظر عن دينهم أو لونهم أو عرقهم، ليترك زايد بصمة عطاء خالدة، ويصبح رمزاً عالمياً للخير والإنسانية.

في «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي احتفى به الإماراتيون، تنطلق «مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني» لتشكل امتداداً للإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، عبر دعم أولويات الصحة العالمية، وإثراء جهود التنمية الشاملة، ولتنضم لمؤسسات الدولة الإنسانية الهادفة إلى إحداث التغيير المؤثر والمستدام، والارتقاء بجودة الحياة في الأماكن الأشد احتياجاً.

المؤسسة الإنسانية الجديدة التي اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على رؤيتها واستراتيجيتها، تجسد نهج القيادة الرشيدة في تمكين الأفراد والمجتمعات، وضمان الصحة للجميع، وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي، كما تؤكد التزام الإمارات برسالتها الإنسانية التي أرساها المؤسس، وجعلت من الإمارات واحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية عالمياً.