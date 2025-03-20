ميامي تمنح «مخضرم فرنسا» لقب «العجوز الثاني»!



ميامي (أ ف ب)



تخوض الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة 74 عالمياً لقاءً ثأرياً مع البولندية إيجا شفيونتيك هو الثاني لهما في أقل من شهر، بعد بلوغها الدور الثاني من دورة ميامي للألف نقطة في التنس.

ولم تجد جارسيا «31 عاماً» صعوبة في الفوز على المجرية آنا بوندار «94» 6-0 و7-6 في الدور الأول، علماً أنه سبق لهما أن تواجهتا مرة واحدة انتهت بانسحاب الفرنسية في الدور الأول من دورة ميامي عام 2022.

وتواجه جارسيا مرة جديدة شفيونتيك المصنفة ثانية عالمياً التي كانت فازت عليها بنتيجة قاسية 6-2 و6-0 في بداية مارس الحالي في الدور الثاني من دورة إنديان ويلز للألف نقطة.

ومنذ عودتها إلى الملاعب في يناير بعد غياب دام 4 أشهر، لم تنجح الفرنسية في تخطي أكثر من الدور الاول في الدورات التي خاضتها.

وفي أبرز المباريات، فازت البريطانية إيما رادوكانو بسهولة على اليابانية ساياكا إيشي 6-2 و6-1، والأميركية ماكارتني كيسر على التشيكية ماريا بوزكوفا 6-4 و2-6 و6-4، والروسية فيرونيكا كوديرمينوفا على الصينية شينيو وانج 6-2 و7-6.

لدى الرجال في دورات الماسترز للألف نقطة، فاز المخضرم الفرنسي جايل مونفيس «46 عالمياً» على المجري فابيان ماروجان «59» بنتيجة 6-3 و3-6 و6-4.

وفي سن الـ38 عاماً و6 أشهر، بات مونفيس ثاني أكبر لاعب في التاريخ يفوز بمباراة في ميامي، خلف الأميركي جيمي كونورز المصنف أول عالمياً سابقاً الذي حقق هذا الإنجاز في سن الـ39 عاماً و6 أشهر في الدور الثاني عام 1992.

وضرب الفرنسي موعداً في الدور الثاني مع التشيكي ييري ليهيتشكا «27 عالمياً» الذي أعفي من الدور الأول على غرار بقية المصنفين الأوائل والمصنفات الأوليات.

وتغلب الكازاخستاني ألكسندر بوبليك على الأرجنتيني سيباستيان بايس 6-3 و6-4، والأسترالي تريستان شولكاتي على الأميركي إيثان كوين 6-0 و6-2.

وقلب البلجيكي ديفيد جوفين تأخره بمجموعة أمام الأسترالي ألكسندر فوكيتش إلى فوز 2-6 و6-4 و6-2.

وحقق المشاكس الأسترالي كيريوس الغائب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابات فوزه الأول في فئة الفردي وتحديداً منذ أكتوبر 2022 وجاء على حساب الأميركي ماكنزي ماكدونالد «101» 3-6 و6-3 و6-4، على أن يواجه الروسي كارن خاتشانوف في الدور الثاني.

ولم يفز كيريوس في مباراة في الفردي في إحدى دورات اللاعبين المحترفين «آيه تي بي» منذ الانتصار الذي حققه في الدور الثاني في دورة طوكيو 500 نقطة.

ولم يخض الأسترالي باستثناء خسارته في الدور الأول في شتوتجارت في يونيو 2023 أي مباراة، خلال عامي 2023 و2024.

ومنذ عودته إلى الملاعب بداية الموسم الحالي، خسر كيريوس المتراجع للمركز 892 عالمياً في 3 مباريات توالياً في بريزبين، وبطولة أستراليا المفتوحة، وإنديان ويلز، حيث اضطر في الدورة الأخيرة للانسحاب مجدداً بسبب ألم في معصمه أمام الهولندي بوتيك فان دي ساندسخولب.