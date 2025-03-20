وفاة «اللاعب الواعد» للإصابة بالرأس في إسبانيا



بكين (أ ف ب)



توفي لاعب كرة قدم صيني واعد، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس خلال تمارين في إسبانيا وضعته في غيبوبة، وذلك وفق ما أعلن ناديه.

ودخل جوو جياشوان في غيبوبة الشهر الماضي، إثر حادث خلال مباراة تدريبية بين فريقي بكين تحت 20 عاماً وألكوبينداس الإسباني في مدريد.

وأعلن مستشفى محلي وفاته دماغياً قبل نقله إلى الصين، حيث تلقى المزيد من الرعاية في مستشفى تيانتان في بكين.

وكتب النادي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن جوو الذي لعب مع فريق تحت 19 عاماً لنادي بكين جوان المشارك في دوري الدرجة الأولى الصيني، فارق الحياة، قائلاً: «فقدنا طفلاً يعشق كرة القدم، ليرقد جياشوان في سلام!».

وأضاف «سيواصل النادي بذل قصارى جهده للتعامل مع تداعيات الحادث وتقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لعائلة جوو جياشوان».

وتوفي جوو الذي اختير ضمن منتخب الصين تحت 17 عاماً في 2023، قبل يوم واحد من عيد ميلاده التاسع عشر.

ولا تزال الظروف التي أدت إلى إصابة جوو غير واضحة، واتهمت عائلته المسؤولين الكرويين بإخفاء معلومات عن الحادث وعدم التواصل معها، مطالبة بتسجيلات فيديو للمباراة وتفاصيل عن العلاج الطبي الذي تلقاه قبل وصوله إلى المستشفى، ومعلومات عن تأمينه الصحي.

وكتب شقيق جوو على مواقع التواصل الاجتماعي أن العائلة: «تريد الحقيقة والعدالة فقط».