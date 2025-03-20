«الاتحاد للطيران» تستعد لاستقبال عدد متزايد من المسافرين خلال فترات العطلات



أبوظبي (الاتحاد)

تستعد الاتحاد للطيران، لاستقبال عدد متزايد من المسافرين خلال فترات العطلات بين شهري مارس وأغسطس.

ولضمان بداية رحلة سلسة، حثّت الشركة ضيوفها على التخطيط المبكر لإنهاء إجراءات السفر واستخدام خدماتها الرقمية المتعددة.

وتتوقع الاتحاد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المسافرين خلال عطلة الربيع المدرسية (20 مارس - 13 أبريل)، وعيد الفطر (أواخر مارس)، وموسم الحج (خلال شهر مايو)، وعيد الأضحى (أوائل يونيو)، والعطلة المدرسية الصيفية (28 يونيو - 24 أغسطس).

وقال الكابتن ماجد المرزوقي، الرئيس التنفيذي المؤقت للعمليات التشغيلية وشؤون الضيوف في الاتحاد للطيران: نستعد لاستقبال آلاف المسافرين خلال فترات الذروة، حيث إن فرق عملنا مجهزة بالكامل لضمان سلاسة الرحلات، وننصح الضيوف المسافرين بالاستفادة من خيارات التخليص المسبق لمعاملات السفر والأدوات الرقمية للاستمتاع إلى أقصى الحدود ببداية رحلتهم.