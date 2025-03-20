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الرياضة

عُمان تعود بـ «نقطة ثمينة» من كوريا الجنوبية

عُمان تعود بـ «نقطة ثمينة» من كوريا الجنوبية
20 مارس 2025 20:01

جوجويانج (أ ف ب)

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انتزعت عُمان تعادلاً ثميناً من أرض كوريا الجنوبية 1-1 على استاد جويانج، في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم.
وسجل علي البوسعيدي هدف عُمان(80)، بعدما كان هوانج هي-تشان افتتح التسجيل لكوريا الجنوبية (41).
وأبقت كوريا الجنوبية على صدارتها للمجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، بفارق 4 عن العراق الوصيف والذي يلعب مع الكويت، في حين بقيت عُمان رابعة ولها 7 نقاط.
وطبقت عُمان ما وعد به مدربها رشيد جابر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة «بالاعتماد على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي»، حيث عانى نجم توتنهام الإنجليزي هيونج-مين سون في اختراق دفاع المنتخب الضيف المتماسك.
وغابت الفرص السانحة في المباراة طويلاً وكانت الأولى عُمانية عبر تسديدة قوية زاحفة من عبد الرحمن المشيفري تصدى لها حارس المرمى جو هيون- وو ببراعة وأبعدها إلى ركنية (39).
وافتتحت كوريا الجنوبية التسجيل من أول فرصة لها، بعد تمريرة طويلة من لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كانج-إن لي بعد دقيقتين من مشاركته بديلا لبايك سيون-سو المصاب، إلى تشان الذي هرب من الرقابة ثم سدد في شباك الحارس إبراهيم المخيني (41).
وحافظت عُمان على الانضباط الدفاعي وندرت الفرص الكورية الجنوبية، حتى أدرك الضيوف التعادل بعد تمريرة من البديل محسن الغساني إلى علي البوسعيدي الذي سدد بقوة بعيداً عن متناول جو هيون(80).

 

تصفيات كأس العالم
كوريا الجنوبية
عمان
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