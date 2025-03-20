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شراكة المستقبل

شراكة المستقبل
21 مارس 2025 00:01

شراكة إماراتية أميركية، في الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، واستكشاف الفضاء، وغيرها من المجالات التنموية، عززتها الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، إلى واشنطن، والتقى خلالها الرئيس دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، إضافة إلى لقائه قادة ورؤساء شركات عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
زيارة ناجحة أسهمت في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية والتكنولوجية، ورفعت مستوى التعاون بين أسواق المال والأعمال بين البلدين، خاصة وأن الإمارات من أبرز شركاء الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة والعالم، وحققت إنجازات كبيرة في تهيئة بنيتها التحتية واقتصادها للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي الذي يعتبر محركاً رئيساً لاقتصاد المستقبل.
زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين في إطار مواصلة نهج تعزيز جسور التواصل والحوار، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق أهداف الشراكة برفع وتيرة التعاون الاقتصادي الاستثماري والتجاري، ودفع عجلة النمو العالمي ودعم الابتكار، إلى جانب العمل معاً لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

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طحنون بن زايد
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استكشاف الفضاء
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