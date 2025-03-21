الوحدة يتصدر كأس رئيس الدولة للجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت الجولة الأولى من كأس رئيس الدولة للجوجيتسو في «مبادلة أرينا- أبوظبي»، وسط حضور جماهيري كبير، ومشاركة نخبة من اللاعبين في فئتي فوق 18 عاماً وتحت 21 عاماً، الذين يمثلون أقوى الأندية والأكاديميات في الدولة.

وشهدت البطولة نزالات قوية بين اللاعبين الذين أظهروا مستويات متميزة من المهارة الفنية والجاهزية البدنية، في ظل تنظيم احترافي يعكس مكانة البطولة، باعتبارها أبرز البطولات المحلية.

وحضر المنافسات عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الجوجيتسو؛ ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو؛ وخالد علي الحوسني، نائب أول للخدمات المشتركة في شركة أدنوك؛ وعبيد مفتاح المحرزي، رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية.

ومع ختام الجولة الأولى من البطولة تصدر نادي الوحدة للجوجيتسو، فيما حلّ نادي بني ياس للجوجيتسو وصيفاً، ونادي العين للجوجيتسو في المركز الثالث.

وأكّد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، أن دعم القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو كان ولا يزال الركيزة الأساسية للنجاحات المتواصلة، التي تحققها البطولة عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن البطولة محطة رئيسية لصقل المواهب وصناعة الأبطال، الذين يمثلون الدولة في كبرى الاستحقاقات القارية والعالمية.

وقال الظاهري: «لعبت البطولة على مدى الأعوام الماضية دوراً بارزاً بتطوير رياضة الجوجيتسو في الدولة، ودعّمت العديد من الأبطال، الذين رفعوا علم الإمارات في كبرى البطولات العالمية، ونحن على ثقة بأن هذه النسخة ستواصل النجاح واستقطاب نخبة اللاعبين الطامحين إلى تحقيق مزيد من الإنجازات وإثراء مسيراتهم الرياضية».

وأضاف: «ما شهدناه اليوم من مستويات فنية عالية يعكس مدى التطور، الذي تشهده رياضة الجوجيتسو في الدولة، ويؤكد نجاح خطط الاتحاد في تعزيز التنافسية بين الأندية واللاعبين، بما يسهم في دعم وتطوير مستوى الرياضيين وتعزيز قدرتهم على التميز والتألق في مختلف المحافل».

وقال محمد وليد، مدرب في نادي العين للجوجيتسو: «شاركنا بعدد كبير من اللاعبين في كلتا الفئتين، لأننا ندرك جيداً مدى أهمية هذه البطولة، حيث بدأنا التحضير للمشاركة منذ نهاية الموسم الماضي، ونثق بأن التدريبات المكثّفة والالتزام الذي نعيشه يومياً سينعكس إيجاباً على أدائنا في جميع النزالات، وتمتاز هذه البطولة بمستوى غير مسبوق من التنافسية، لأن جميع أندية وأكاديميات الدولة تطمح للفوز بها، خاصة أنها تحمل اسماً غالياً على قلوبنا، شاركنا العام الماضي ونجحنا في إحراز المركز الثالث، ونتطلع هذا العام لتحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط والفوز بلقب البطولة».

وخلال المنافسات، برزت الأندية الكبرى في سعيها لتحقيق أكبر عدد من النقاط، حيث أظهرت فرق مثل نادي بني ياس ونادي الوحدة ونادي العين مستويات قوية في مختلف الفئات.

وبرز لاعبو نادي الوحدة بقوة خلال النزالات الأولى، حيث أكدوا جاهزيتهم للدفاع عن اللقب، في حين خاض لاعبو نادي بني ياس مواجهات قوية سعوا من خلالها لتعزيز موقعهم بين الفرق المتنافسة.

ونجح نادي العين، في تحقيق نتائج إيجابية عزّزت من حظوظه في المنافسة على أحد المراكز المتقدمة.

وقال خالد الشحي، لاعب نادي الوحدة: «المشاركة في بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تسعدني دائماً، فهي من أقوى البطولات المحلية التي تجمع نخبة اللاعبين من مختلف الأندية، وأشعر بالفخر بما حققته وذلك بفضل التدريب المتواصل والدعم الكبير من فريقي وجهود الجهاز الفني، وهذه البطولة تحمل قيمة كبيرة لكل لاعب، فهي فرصة لاختبار مهاراتنا وتحقيق إنجاز يضاف إلى مسيرتنا الرياضية».