السبت 22 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«جائزة الإبداع الرياضي» تهنئ كوفنتري برئاسة «الأولمبية الدولية»

«جائزة الإبداع الرياضي» تهنئ كوفنتري برئاسة «الأولمبية الدولية»
21 مارس 2025 13:52

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«ساعة الأرض».. التزام مشترك بتعامل إيجابي تجاه البيئة والمناخ
«التعاون الخليجي»: وساطة الإمارات بين روسيا وأوكرانيا تعكس مكانتها الإقليمية والدولية


هنأت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، كيرستي كوفنتري وزيرة الرياضة في زيمبابوي، بمناسبة انتخابها رئيسة للجنة الأولمبية الدولية، بعد فوزها على 6 مرشحين آخرين، في الانتخابات التي أقيمت في اليونان ضمن اجتماعات الدورة 144 للجنة الأولمبية الدولية، لتصبح الرئيس العاشر للجنة الأولمبية الدولية، وتتولى قيادة أكبر منظمة رياضية عالمية لمدة ثماني سنوات مقبلة.
وترتبط كيرستي، البطلة الأولمبية السابقة، بعلاقات طيبة مع «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، حيث سبق لها المشاركة في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي عام 2019، وتحدثت في جلسة دبلوماسية الرياضة مستعرضة تجربتها الثرية، بوصفها رياضية متميزة انطلقت من أفريقيا إلى العالم، ونالت العديد من الميداليات الذهبية في بطولات العالم للسباحة وكذلك الدورات الأولمبية.
وترتبط «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» بعلاقات تعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، حيث تعمل من أجل تطوير الرياضة في الإمارات والمنطقة والعالم وتدعم المبادرات الرياضية الدولية في مجال تمكين المجتمعات ودعم الشباب والمرأة والاستدامة وغيرها من مجالات العمل الرياضي وتأثير الرياضة في المجتمعات.
وأصبحت كيرستي أول امرأة وأول أفريقية تتولى منصب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وتباشر عملها رسمياً ابتداء من 23 يونيو 2025 خلفاً للألماني توماس باخ.

الإمارات
دبي
جائزة الإبداع الرياضي
اللجنة الأولمبية الدولية
آخر الأخبار
طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات أميركية جديدة تستهدف مواقع حوثية
اليوم 02:15
منظر جوي لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يمنع آلاف المصلين من دخول المسجد الأقصى
اليوم 02:15
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يعرب عن تفاؤله بتوقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا قريباً
اليوم 02:15
عائلات نازحة تعود من لبنان إلى سوريا (من المصدر)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 1.2 مليون سوري عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر
اليوم 02:15
مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يفجر مستشفى لعلاج السرطان في غزة
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©