ناصر المنصوري يُتوِّج الفائزين.. «الظفرة» يختتم البطولة الرمضانية



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت على استاد حمدان بن زايد آل نهيان في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بطولة الظفرة الرمضانية، والتي نظمها النادي في 5 مدن، هي المرفأ وغياثي والظنة والسلع، ومدينة زايد التي استضافت اليوم الختامي.

وأقيمت البطولة التي درج النادي على إقامتها سنوياً على مدى أكثر من 20 عاماً، برعاية كريمة من ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وحضر الحفل الختامي وتوج الفائزين، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وحمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، وممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وممثلو المؤسسات والشركات الراعية للبطولة.

وشملت البطولة عدداً من الأنشطة والفعاليات المصاحبة، مثل كرة القدم والكرة الطائرة والبادل والكريكت، كما شملت مسابقة لحفظ القرآن الكريم، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في منطقة الظفرة.

وجاءت المباراة الختامية للبطولة في كرة القدم قوية ومثيرة بين الوحدة والعربي، حيث تمكن الوحدة من التتويج بالبطولة، بعد فوزه بركلات الترجيح 3-2، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وأكد حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، أن البطولة تأتي ضمن استراتيجية النادي لتفعيل دوره المجتمعي والرياضي والثقافي، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2025 عام المجتمع، مضيفاً أن مجلس إدارة النادي يستمد رؤيته من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والتي تتضمن الاهتمام بمختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وشباب ونساء وأطفال، ورياضات متنوعة في منطقة الظفرة.

وأضاف المنصوري أن البطولة التي أقيمت بمدن الظفرة شارك فيها أكثر من 2336 متسابقاً من مواطنين ومقيمين، منهم 75 فريقاً في كرة القدم، و43 فريقاً في الكرة الطائرة، و8 فرق في الكريكيت، و65 فريقاً في البادل، بالإضافة إلى 353 متسابقاً ومتسابقة في مسابقة حفظ القرآن الكريم.

وتقدم رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة بالشكر إلى ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته للبطولة، وإلى مجلس أبوظبي الرياضي على دعمه ومتابعته، وشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك» على رعايتها المتواصلة للنادي، وإلى مجالس أبوظبي على مشاركتهم الفعالة، وإلى مختلف المؤسسات والشركات الراعية للبطولة، مؤكداً أنها تمثل الشراكات المجتمعية في منطقة الظفرة.

كما تقدم رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة بالشكر إلى اللجان المنظمة للبطولة في مختلف مدن الظفرة على الخروج بالبطولة في أفضل صورة.