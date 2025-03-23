شراكات تنموية

20 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، أبرمتها الإمارات مع دول شقيقة وصديقة، و7 اتفاقيات أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً، في إطار برنامج وطني يستهدف فتح أسواق جديدة للصناعات الإماراتية، وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية العالمية، إلى جانب أهمية البرنامج في تحفيز الابتكار وتبادل المعارف والخبرات، ودعم تطوير قدرات صناعية وتكنولوجية جديدة، لمصلحة الجميع.

برنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التواصل والتعاون مع دول العالم؛ لأهميته في خلق مزيد من الفرص الواعدة لمختلف الاقتصادات، واستثمار هذه الفرص والقدرات المشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي، ومواجهة التحديات الإنسانية، وإزالة جميع الحواجز أمام حركة تدفق التجارة، حيث نمت صادراتنا غير النفطية العام الماضي بنسبة 42% مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها.

الإمارات التي تعتبر من أكثر الأسواق العالمية تطوراً وانفتاحاً، وبين الاقتصادات ذات النمو المرتفع، وفي صدارة الدول الساعية إلى الاعتماد على المعرفة في بناء اقتصاد قوي ومرن وجاهز للمستقبل، تواصل إبرام الاتفاقيات الاستراتيجية الداعمة للنمو، وتوسيع شبكة شركائها التجاريين في العالم، خصوصاً مع الدول التي تشاركها الرؤية حول الاقتصاد المفتوح القائم على المنافسة والابتكار.