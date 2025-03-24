تقديرٌ روسي للدور الإماراتي في نجاح جهود الوساطة بشأن تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والتي أسفرت عن 3233 أسيراً مفرجاً عنهم من كلا الجانبين، وذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث عكست المباحثات مستوى العلاقات المتميزة، وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

الإمارات تواصل دورها الإنساني، في إطار جهودها المهمة والدائمة لإرساء الأمن والاستقرار، ودعمها جميع المساعي بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين؛ للتخفيف من تداعيات الأزمة وآثارها الإنسانية، إلى جانب حرصها على تعزيز التعاون المثمر والبنّاء للوصول إلى نهاية سلمية وعادلة ودائمة للحرب في أوكرانيا، تجسيداً لمبادئ الدولة التي ترتكز على التضامن الإنساني.

الدور الإماراتي يؤكد مكانة الدولة شريكاً موثوقاً عالمياً في تعزيز الفرص الكفيلة بتهيئة الأجواء للتهدئة، ويُجسِّد نهجها الثابت في دعم الحلول السلمية، وترسيخ لغة الحوار والسلام سبيلاً لحل النزاعات والأزمات، مما يسهم في تخفيف الآثار الإنسانية لمعاناة الشعوب المرتبطة بالصراعات، ويُمهِّد الطريق نحو الوصول إلى أرضية مشتركة يمكن البناء عليها؛ لتحقيق نتائج إيجابية بوقف إطلاق النار، وإبرام تسوية سياسية.