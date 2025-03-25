استقرار إقليمي

الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ورفض التهجير القسري، أولويات ثابتة، أكدت عليها مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، في أبوظبي، في إطار وقوف البلدين الشقيقين الدائم إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصهما على منع اتساع الصراع في المنطقة، وتعزيز أسباب الاستقرار الإقليمي.

منعطف خطير في تاريخ الصراع يحتم على المجتمع الدولي بذل أقصى جهوده لوقف إطلاق النار في غزة، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين، وعدم وجود أي مكان آمن يحمي الأهالي من القصف المتواصل، كما أن جميع السكان مهددون بخطر المجاعة، جراء منع إدخال المساعدات الغذائية والطبية للقطاع لأسابيع، ما يتطلب أيضاً جهوداً مكثفة لحماية أرواح المدنيين، وتقديم الاستجابة الإنسانية الكافية والمستدامة لهم.

الإمارات تواصل التعاون والتنسيق مع الشركاء والدول الشقيقة والصديقة من أجل تخفيف معاناة سكان قطاع غزة، وتعزيز الدعم الإنساني لهم، كما تؤكد أهمية تكثيف العمل على دفع مسار السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس «حل الدولتين»؛ لكونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ويلبي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة بالحياة الكريمة والآمنة.