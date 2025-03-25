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الشرطة البريطانية تكشف عن تفاصيل حريق هيثرو

الشرطة البريطانية تكشف عن تفاصيل حريق هيثرو
26 مارس 2025 01:52

 خلصت شرطة لندن الثلاثاء إلى أن حريقاً في محطة كهرباء، تسبب بإغلاق مطار هيثرو، وإلغاء مئات الرحلات الجوية الجمعة، لم يكن متعمداً.
وأعلنت وحدة مكافحة الإرهاب، التابعة لشرطة العاصمة، في بيان، أنها «لم تعثر على أي دليل يشير إلى أن الحادث كان ذات طبيعة مشبوهة، وبالتالي لم نعد نعتبر أنه يحتمل أن تكون هذه المسألة إجرامية».
واستدعيت وحدة مكافحة الإرهاب لتسليط الضوء على الحادث الذي طال «بنية تحتية وطنية أساسية».
واندلع حريق مساء الخميس في محطة كهرباء فرعية في بلدة هايز في غرب لندن.
وأعلنت الشرطة منذ الجمعة أنها لم تلحظ «أي دليل على عمل متعمد».
وأغلق مطار هيثرو، أحد أكثر المطارات استقبالاً للمسافرين في العالم، طوال يوم الجمعة، بسبب الحريق الضخم الذي اندلع في محطة كهرباء فرعية تُزوّده الطاقة، وأُعيد فتحه السبت.
وتسبب الإغلاق بسلسلة اضطرابات في حركة النقل الجوي عالمياً، مع إلغاء مئات الرحلات الجوية أو تغيير مساراتها.

 

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