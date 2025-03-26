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تمكين الشباب

تمكين الشباب
27 مارس 2025 00:15

«مؤسسة زايد للتعليم» مبادرة إماراتية تنموية جديدة، أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتضاف إلى مبادرات وطنية عديدة تستهدف تمكين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب أصحاب المواهب والساعين إلى العلم والبحث والابتكار، حيث ستعمل المؤسسة على بناء شبكة عالمية من القادة الشباب؛ تعزيزاً لالتزام الإمارات بدعم التنمية المستدامة إقليمياً وعالمياً، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً للجميع.
 المؤسسة الجديدة تُجسِّد رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز نهضة المجتمعات وتنميتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات الملحة، والاستثمار في التعليم بهدف معالجة هذه التحديات، من خلال تحفيز الشباب للإسهام بفكرهم وعلمهم وابتكاراتهم في تحسين حياة الإنسان بجميع أنحاء العالم، خاصة أن هذه الشريحة هي الأهم والقادرة على إحداث تأثير إيجابي في مختلف المجتمعات.
المؤسسة التي تهدف إلى دعم 100 ألف من المواهب الشابة الواعدة، وتأهيلهم لقيادة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول العالم بحلول 2035، امتداد لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن على الدوام بأن مستقبل الدول وتطورها وتقدمها يكمن في التعليم، وتوفير منصات مثالية تركز على تمكين الشباب، ودمج الحلول الذكية، والاستفادة من التقنيات المتطورة؛ لتعزيز التنمية المستدامة عالمياً. 

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