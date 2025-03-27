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شراكة أفريقيا

شراكة أفريقيا
28 مارس 2025 00:01

الإمارات تبني شراكات تنموية مستدامة ومثمرة مع أفريقيا الصديقة، بما يعود بالخير على شعوبها أمناً واستقراراً وازدهاراً، وذلك تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قاعدة علاقاتها مع دول القارة على أسس متينة من الثقة والاحترام المتبادل، والتعاون المشترك الذي يحقق مصالح الجميع، كما يضمن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والازدهار، ويعزز الاستقرار والأمن لجميع شعوبها.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جدد التأكيد خلال مباحثاته هاتفياً مع فوستان تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، على أهمية الشراكات في تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام، ومنها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمها البلدان مؤخراً؛ لتسهم في دفع مسارات تطوير التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والبنية التحتية. 
جسور الشراكة تتوثق مع أفريقيا، في إطار رؤية إماراتية شاملة لتعزيز العلاقات مع القارة السمراء، تستهدف دفع التعاون الاقتصادي والتجاري، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار، وتعمل عبر مسارين: إنساني وتنموي، لمساعدة دولها في تجاوز العديد من التحديات، كما تقوم ببناء شراكات مستدامة ومثمرة تسهم في تحسين جودة حياة شعوب القارة، وتدعم سعي دولها إلى بلوغ أهدافها وتطلعاتها التنموية للمستقبل.

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