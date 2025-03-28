«الليجا» تهدد ريال مدريد بعقوبة الأهلي المصري!



مراد المصري (أبوظبي)



أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، أن لائحة المسابقة تنص على خصم النقاط، في حال انسحاب أحد الفرق من خوض أي مباراة، وذلك رداً على تصريحات كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بأن فريقه لن يخوض أي مباراة مقبلة في الدوري، في حال عدم الحصول على فترة راحة لمدة 72 ساعة على الأقل.

وتأتي تصريحات تيباس، بينما يتواصل الجدل بين الرابطة وريال مدريد في هذه الأيام حول العديد من المواضيع، ومنها فترات الراحة بين المباريات والتهديد بعدم الالتزام بـ «روزنامة» المسابقة من النادي «الملكي»، بشكل مشابه للنادي الأهلي المصري، الذي انسحب من مواجهة الزمالك في الدوري المحلي، ليتعرض وفق اللوائح لعقوبة خصم النقاط الخاصة بالمباراة، إلى جانب ثلاث نقاط إضافية في نهاية الموسم وفق رابطة الدوري المصري، وهي العقوبة التي أيدتها اللجنة الأولمبية المصرية.

ورد تيباس على أنشيلوتي بخصوص الإرهاق الذي يتعرض له ريال مدريد في الوقت الحالي، إلى ضرورة الاستفادة من قائمة اللاعبين والقيام بالمداورة، وقال: «الشخص أنشيلوتي الذي يشتكي من عدم وجود راحة لمدة 72 ساعة بين المباريات، يقوم بإجراء التغييرات في الدقيقة 85، وهناك 25 لاعباً في قائمة كل فريق من أجل المداورة».