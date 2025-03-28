الجمعة 28 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«الليجا» تهدد ريال مدريد بعقوبة الأهلي المصري!

«الليجا» تهدد ريال مدريد بعقوبة الأهلي المصري!
28 مارس 2025 14:23

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
كونديه يفتح النار على الأجندة المزدحمة: «نحن لسنا آلات»!
هالاند يتفوق على 18 فريقاً في «مونديال الأندية»!


أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، أن لائحة المسابقة تنص على خصم النقاط، في حال انسحاب أحد الفرق من خوض أي مباراة، وذلك رداً على تصريحات كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بأن فريقه لن يخوض أي مباراة مقبلة في الدوري، في حال عدم الحصول على فترة راحة لمدة 72 ساعة على الأقل.
وتأتي تصريحات تيباس، بينما يتواصل الجدل بين الرابطة وريال مدريد في هذه الأيام حول العديد من المواضيع، ومنها فترات الراحة بين المباريات والتهديد بعدم الالتزام بـ «روزنامة» المسابقة من النادي «الملكي»، بشكل مشابه للنادي الأهلي المصري، الذي انسحب من مواجهة الزمالك في الدوري المحلي، ليتعرض وفق اللوائح لعقوبة خصم النقاط الخاصة بالمباراة، إلى جانب ثلاث نقاط إضافية في نهاية الموسم وفق رابطة الدوري المصري، وهي العقوبة التي أيدتها اللجنة الأولمبية المصرية.
ورد تيباس على أنشيلوتي بخصوص الإرهاق الذي يتعرض له ريال مدريد في الوقت الحالي، إلى ضرورة الاستفادة من قائمة اللاعبين والقيام بالمداورة، وقال: «الشخص أنشيلوتي الذي يشتكي من عدم وجود راحة لمدة 72 ساعة بين المباريات، يقوم بإجراء التغييرات في الدقيقة 85، وهناك 25 لاعباً في قائمة كل فريق من أجل المداورة».

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
مصر
الأهلي المصري
الزمالك
آخر الأخبار
لجنة تحري هلال شوال تعقد اجتماعها غداً في موقع الحصن
علوم الدار
لجنة تحري هلال شوال تعقد اجتماعها غداً في موقع الحصن
اليوم 14:43
محمد بن راشد: مع تباشير شهر الخير أطلقنا حملة وقف الأب الإنسانية
علوم الدار
محمد بن راشد: مع تباشير شهر الخير أطلقنا حملة وقف الأب الإنسانية
اليوم 14:34
«الليجا» تهدد ريال مدريد بعقوبة الأهلي المصري!
«الليجا» تهدد ريال مدريد بعقوبة الأهلي المصري!
اليوم 14:23
"تنمية المجتمع"بأبوظبي تنظم جلسات مجتمعية لتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ الهوية الوطنية
علوم الدار
"تنمية المجتمع" بأبوظبي تنظم جلسات مجتمعية لتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ الهوية الوطنية
اليوم 14:21
كونديه يفتح النار على الأجندة المزدحمة: «نحن لسنا آلات»!
الرياضة
كونديه يفتح النار على الأجندة المزدحمة: «نحن لسنا آلات»!
اليوم 14:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©