خورفكان يكسب الجزيرة بهدف



فيصل النقبي (خورفكان)



فاز خورفكان على الجزيرة بهدف سجله المغربي طارق تيسودالي في الدقيقة 38، من اللقاء الذي أقيم على استاد صقر بن محمد القاسمي بخورفكان، ضمن «الجولة 19»، من دوري أدنوك للمحترفين ليرفع رصيده إلى 27 نقطة يصل بها إلى المركز السابع، وتجمد رصيد الجزيرة عند 30 نقطة في المركز الرابع.

وانتهى الشوط الأول بتقدم خورفكان بهدف عن طريق المغربي طارق تيسودالي في الدقيقة 38، وخلال الشوط الثاني جاء الأداء متكافئاً بين الفريقين رغم محاولات الجزيرة لتعديل النتيجة، حيث تم إلغاء هدف له بعد العودة إلى تقنية الفيديو.