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المسكن الملائم

المسكن الملائم
29 مارس 2025 00:01

حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير المسكن الملائم الذي يُلبي احتياجات الأسر المواطنة، ويرتقي بجودة حياتهم، ويعزز استقرارهم وتماسكهم الأسري.
الحزمة الجديدة التي تتضمن قروضاً سكنية، ومنح أراضٍ ومساكن جاهزة، وإعفاء شرائح مجتمعية من سداد مستحقات القروض السكنية، تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لضمان استقرار الأسر المواطنة، في إطار بيئة مجتمعية إيجابية ومتكاملة، تدعم مسيرة نمائهم ورخائهم الاجتماعي والاقتصادي، وتسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، وتشارك بفعالية في تقدم الوطن وازدهاره.
فرحة المستفيدين تتضاعف في هذه الأيام الفضيلة مع حلول عيد الفطر، مثمِّنين توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها المستمر بشؤون المواطن، ووضع احتياجات المواطنين السكنية على رأس أولوياتها، خاصة أن القرار يتسق مع «عام المجتمع» الذي يتضمن العديد من المبادرات والقرارات الهادفة إلى تعزيز قيم التلاحم والتكاتف المجتمعي، دعماً لمسيرة بناء وطن قوي ومزدهر.

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