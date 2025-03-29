ليون تحت تهديد «السابع»

باريس (أ ف ب)



واصل ستراسبورج نتائجه اللافتة في الآونة الأخيرة، وأكرم وفادة ضيفه ليون، عندما تغلب عليه 4-2، وأزاحه عن المركز الخامس، في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وسجل البرازيلي أندري باكوا (55) وديلان باكوا (60) والهولندي إيمانويل إيميجا (73) والإنجليزي صامويل أمو-أمياو (89) أهداف ستراسبورج، وكورنتان توليسو (62) والجورجي جورج ميكوتادزه (90+7 من ركلة جزاء) هدفي ليون.

وهو الفوز الرابع توالياً لستراسبورج، والسادس في مبارياته السبع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، والثالث عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 46 نقطة، وارتقى إلى المركز الخامس مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام ليون الذي تراجع إلى المركز السادس بخسارته الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

وبات ليون مهدداً بالتراجع إلى المركز السابع، في حال فوز ليل (44 نقطة) على ضيفه لنس الأحد في ختام المرحلة، حيث سيرتقي وقتها إلى المركز الخامس بفارق نقطة أمام ستراسبورج.

ودفع ليون الذي كان يمني النفس بالفوز للارتقاء إلى المركز الثالث ولو مؤقتاً، ثمن الفرص الكثيرة التي أهدرها مهاجموه في الشوط الأول، واستقبلت شباكه رباعية في الثاني، فيما اكتفى بتسجيله هدفين فقط.