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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار
29 مارس 2025 11:31

قفزت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي بلغت شدته 7.7 درجة في ميانمار إلى أكثر من ألف قتيل اليوم السبت مع انتشال المزيد من الجثث من أنقاض العشرات من المباني التي انهارت عندما وقع الزلزال بالقرب من ثاني أكبر مدينة في البلاد.
وقالت الحكومة التي يقودها الجيش في البلاد في بيان إن الزلزال أودى بحياة 1002 شخص بينما أصيب 2376 آخرين، وهناك 30 شخصا آخرين في عداد المفقودين.
وأشار البيان إلى أن الأرقام يمكن أن ترتفع، قائلا إن "الأرقام التفصيلية لا تزال قيد التجميع".
ووقع الزلزال منتصف يوم الجمعة وكان مركز الزلزال قريبا من ماندالاي، وأعقبته عدة هزات ارتدادية، من بينها هزة بلغت قوتها 6.4 درجة. وتسبب الزلزال في انهيار المباني في العديد من المناطق وتشقق الطرق وانهيار جسور فضلا عن انفجار أحد السدود.

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