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قتلى جراء عواصف شديدة جنوب تكساس

قتلى جراء عواصف شديدة جنوب تكساس
29 مارس 2025 12:07

 لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم، بعضهم غرقا، نتيجة الأمطار الغزيرة على طول الحدود بين ولاية تكساس الأميركية والمكسيك، والتي حاصرت مئات الأشخاص في منازل غمرتها المياه وفي سيارات تقطعت بها السبل في مياه مرتفعة.
وهرعت أطقم الإنقاذ للاستجابة لطلبات للمساعدة التي استمرت يوم أمس الجمعة، مع استمرار هطول الأمطار.
وفي المكسيك، سعى المئات إلى إيجاد مأوى مؤقت، وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أفرادا عسكريين يخوضون في مياه تصل إلى الصدر.
وعلى الجانب الأميركي، قال المسؤولون إن ثلاثة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم في مقاطعة هيدالجو، وإن أكثر من 21 بوصة (53 سم) من الأمطار غمرت مدينة هارلينجن هذا الأسبوع، في حين قال مفوض الزراعة في ولاية تكساس إن الضرر يتضمن خسائر كبيرة في الزراعة والماشية.

 

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