شرطة رأس الخيمة تؤكد جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر السعيد

أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة جاهزية جميع الخطط الإستراتيجية والأمنية ذات العلاقة المرتبطة بإجراءات استقبال عيد الفطر المُبارك، من خلال تكثيف وجود الدوريات أمام المُصليات، وعلى الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، وفي المناطق الحيوية مثل الأسواق والمناطق التجارية والأماكن التي تشهد ازدحاماً، تحقيقاً لإنسيابية الحركة المرورية، وحفظ الأمن، بما يعكس الوجه الحضاري لشرطة رأس الخيمة.

ودعت الجمهور إلى عدم التردد في التواصل مع الشرطة لطلب الخدمات اللازمة، بالاتصال على الرقم 901 في حال الرغبة في طلب الاستفسارات للحالات غير الطارئة، أو الاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة، ترسيخاً لقيم قيم العطاء المستمر والتكاتف مع أفراد المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

وناشدت شرطة رأس الخيمة مستخدمي الطرق ضرورة خفض السرعات وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق، كما ناشدت الأهالي وأولياء الأمور عدم السماح لأبنائهم بالذهاب إلى الشواطئ بمفردهم تجنباً لمخاطر الغرق، أو اللعب واللهو بالألعاب النارية خلال العيد، حفاظاً على سلامة أرواحهم، من مخاطر الألعاب النارية، وما تتسبب به من إصابات قد تنتج عنها حروق وتشوهات مُستديمة، بالإضافة إلى تسببها في اندلاع حرائق وإلحاق أضرار مادية وبيئية جسيمة، تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، متمنية الأمن والسلامة للجميع والاستمتاع بقضاء أجواء عيد الفطر السعيد.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى القيادة الرشيدة، والمواطنين والمُقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أعاده الله بالخير والبركات.