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الرياضة

مارسيليا يمهد طريق سان جيرمان إلى التتويج

مارسيليا يمهد طريق سان جيرمان إلى التتويج
29 مارس 2025 23:04

باريس (أ ف ب)

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مهد مارسيليا الطريق أمام باريس سان جيرمان المتصدر للاحتفاظ باللقب، عندما سقط أمام مضيفه ريمس 1-3 في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.
وسجل الياباني كيتو ناكامورا (29) ومامادو دياخون (52) وفالنتان أتانجانا إيدوا (69) أهداف ريمس، وفالنتان رونجييه (78) هدف مارسيليا، وهي الخسارة الثالثة توالياً للنادي الجنوبي فتجمد رصيده عند 49 نقطة.
ويحلّق باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 68 نقطة، وأصبح طريقه ممهداً للاحتفاظ باللقب.
في المقابل، عزز ريمس موقعه في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، بعدما حقق فوزه الأول في مبارياته الـ16 الأخيرة في الدوري، وتحديداً منذ تغلبه على مضيفه لوهافر 3-0 في العاشر من نوفمبر الماضي في المرحلة الحادية عشرة.
وكان مرسيليا صاحب الأفضلية منذ بداية المباراة وكان قاب قوسين أو أدنى من افتتاح التسجيل عبر جناحه الإنجليزي مايسون جرينوود (5)، ثم رأسية لمدافعه الأرجنتيني ليوناردو باليردي، إثر تمريرة من الدولي الجزائري أمين جويري أبعدها الحارس إيفان ضيوف (7).
وكاد جويري يفعلها بتسديدة من داخل المنطقة ارتدت من المدافع الكيني جوزيف أوكومو (15).
وأهدر جرينوود فرصة سهلة لافتتاح التسجيل، عندما تلقى كرة داخل المنطقة من جويري سددها برعونة بجوار القائم الأيمن البعيد (21).
وافتتح ريمس التسجيل من أول فرصة حقيقية له في المباراة، عندما تلقى ناكامورا كرة داخل المنطقة من دياخون، تلاعب بالمدافع باليردي، وسددها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الأرجنتيني خيرونيمو رولي (29).
وأنقذ المدافع الإسباني سيرجيو أكييمي فريقه من هدف التعادل، بإبعاده رأسية لقائد النادي الجنوبي الدولي أدريان رابيو من باب المرمى (38).
واندفع مارسيليا بحثاً عن التعادل في الشوط الثاني، لكن مرماه تلقى هدفاً ثانياً من هجمة مرتدة مرر على إثرها ناكامورا كرة الى دياخون غير المراقب فتوغل داخل المنطقة وسددها داخل المرمى (52).
ووجه ريمس الضربة القاضية لضيوفه من هجمة مرتدة أنهاها إيدوا بتسديدة قوية من داخل المنطقة إثر تمريرة من النيجيري إبراهيم حافظ (69).
وقلص مارسيليا الفارق بمجهود فردي لمهاجمه رونجييه الذي تلاعب بأكثر من مدافع وتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ضيوف (78).
وأنقذ ضيوف مرماه في مناسبتين بتصديه لتسديدتي نيل موباي (90+6) وجرينوود (90+7).

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
مارسيليا
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