الأحد 30 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

عيدكم مبارك

عيدكم مبارك
30 مارس 2025 00:15

كل عام وكل أيام الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعيادٌ مليئة بالفرحة والبهجة.
كل عام والإمارات في تقدم وتطور وازدهار .. كل عام والإمارات تنعم في ظل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة بالأمن والاستقرار والرخاء.
كل عام والإمارات وأبناؤها والمقيمون على أرضها ينعمون بخيرها، ويتطلعون لغدها بأمل وثقة وتفاؤل .. كل عام وراية الإمارات عالية خفاقة فوق الرؤوس .. كل عام والإمارات تتقدم الصفوف بالإنجازات والنجاحات في كل القطاعات.
كل عام والإمارات تتصدر السباق بالعطاء والتسامح والتعايش.
كل عام ويد الإمارات ممدودة بالسلام والأمان للعالم، من أجل مستقبل الشعوب، وحقوق الأجيال في العيش بكرامة وأمان من دون حروب ولا أوبئة ولا أمراض .. كل عام والإمارات قادرة على تخطي الصعاب، ومواصلة البناء والعمران، وتحويل التحديات إلى فرص. 
 وبهذه المناسبة الكريمة والعزيزة على قلوب المسلمين، تتقدم «الاتحاد» بخالص التبريكات للإمارات - قيادة وشعباً - وللشعوب العربية والإسلامية قاطبة، داعية العلي القدير أن يعيدها دوماً عليهم بمزيد من اليُمن والبركات والرفعة والتقدّم والعزة والرقي، وأن يعم العالم أجمع السلام والوئام، وتسوده قيم الإخاء والمحبة والترابط والتعاون.

أخبار ذات صلة
مساعدات إنسانية من الإمارات لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد
أميركا تحذر من هجمات محتملة في سوريا الأيام المقبلة
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
عيد الفطر
آخر الأخبار
رئيس الدولة يواصل تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك مع قادة الدول الشقيقة
علوم الدار
رئيس الدولة يواصل تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك مع قادة الدول الشقيقة
اليوم 23:32
هلال الشهر
الأخبار العالمية
الديوان الملكي السعودي: غدا أول أيام عيد الفطر
اليوم 19:33
«ChatGPT» يغير قواعد إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي
الترفيه
«ChatGPT» يغير قواعد إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي
30 مارس 2025
أداة جديدة من أمازون مدعومة بالذكاء الاصطناعي
الترفيه
أداة جديدة من أمازون مدعومة بالذكاء الاصطناعي
30 مارس 2025
مساعدات إنسانية من الإمارات لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد
الأخبار العالمية
مساعدات إنسانية من الإمارات لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد
30 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©