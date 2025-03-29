عيدكم مبارك

كل عام وكل أيام الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعيادٌ مليئة بالفرحة والبهجة.

كل عام والإمارات في تقدم وتطور وازدهار .. كل عام والإمارات تنعم في ظل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة بالأمن والاستقرار والرخاء.

كل عام والإمارات وأبناؤها والمقيمون على أرضها ينعمون بخيرها، ويتطلعون لغدها بأمل وثقة وتفاؤل .. كل عام وراية الإمارات عالية خفاقة فوق الرؤوس .. كل عام والإمارات تتقدم الصفوف بالإنجازات والنجاحات في كل القطاعات.

كل عام والإمارات تتصدر السباق بالعطاء والتسامح والتعايش.

كل عام ويد الإمارات ممدودة بالسلام والأمان للعالم، من أجل مستقبل الشعوب، وحقوق الأجيال في العيش بكرامة وأمان من دون حروب ولا أوبئة ولا أمراض .. كل عام والإمارات قادرة على تخطي الصعاب، ومواصلة البناء والعمران، وتحويل التحديات إلى فرص.

وبهذه المناسبة الكريمة والعزيزة على قلوب المسلمين، تتقدم «الاتحاد» بخالص التبريكات للإمارات - قيادة وشعباً - وللشعوب العربية والإسلامية قاطبة، داعية العلي القدير أن يعيدها دوماً عليهم بمزيد من اليُمن والبركات والرفعة والتقدّم والعزة والرقي، وأن يعم العالم أجمع السلام والوئام، وتسوده قيم الإخاء والمحبة والترابط والتعاون.