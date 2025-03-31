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استجابة إماراتية

استجابة إماراتية
1 ابريل 2025 00:15

توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإرسال فريق البحث والإنقاذ الإماراتي للمتأثرين من زلزال ماينمار، تجسد الجهود الاستثنائية للقيادة الرشيدة في مجال العمل الإنساني إقليمياً ودولياً، وترسخ رسالة الإمارات الحضارية والتزاماتها الإنسانية لسرعة مد يد العون ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين، كما تؤكد الدور الريادي للإمارات في الاستجابة السريعة لتداعيات الكوارث الطبيعية في العالم. 
الإمارات تقدم كل دعم ممكن للمساعدة في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب جمهورية اتحاد ماينمار، من خلال الفريق الوطني الذي يعتبر من أكثر الفرق العالمية احترافية وانضباطاً، ولديه نخبة من الكوادر تشمل فرقاً طبية وإسعافية ومتخصصين في البحث والإنقاذ والإسناد الجوي، وجميعها مدربة على سيناريوهات الكوارث، وتستعين بأحدث المعدات والتقنيات المتقدمة.
الإمارات تسارع بتوجيهات القيادة الرشيدة إلى مساعدة شعب ماينمار على تجاوز ظروفه الراهنة، انطلاقاً من منظومة قيمية إماراتية تقوم على التضامن الإنساني، ونهج عطاء اختطته الدولة تاريخياً، بما يسهم في التخفيف من حجم كارثة الزلزال المدمر الذي أوقع آلاف الضحايا والمصابين، ودمر المباني، وتسبب بالضرر لآلاف السكان، وتضاعفت معاناتهم جراء صعوبة البحث عن مزيد من الناجين تحت الأنقاض.

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محمد بن زايد
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الإمارات
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