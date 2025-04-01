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الرياضة

هالاند يغيب عن مانشستر سيتي 7 أسابيع

هالاند يغيب عن مانشستر سيتي 7 أسابيع
1 ابريل 2025 17:55

 
لندن (أ ف ب) 

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يغيب الهداف النرويجي إرلينج هالاند عن فريقه مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حتى سبعة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل، وفق ما أفاد مدربه الإسباني بيب جوارديولا.
وأصيب هالاند (24 عاماً) خلال الفوز على بورنموث 2-1 الأحد في ربع نهائي مسابقة كأس إنجلترا.
وجاءت إصابة هالاند، بعدما كان قد سجل هدفه الـ 30 لهذا الموسم فارضاً التعادل في اللقاء، قبل أن يصاب إثر تدخل قوي من لاعب وسط بورنموث لويس كوك.
ولم يكشف السيتي يوم الاثنين عن المدة الزمنية التي يحتاجها اللاعب للعودة، موضحاً في بيان له «التوقعات هي أن إرلينج سيكون جاهزاً للعب دور إضافي في الجزء المتبقي من الموسم، ومن ضمنه كأس العالم للاندية».
لكن جوارديولا تحدث الثلاثاء عن غياب «من خمسة إلى سبعة أسابيع بحسب ما قال لي الأطباء، وبالتالي نأمل أن يكون جاهزاً بحلول نهاية الموسم»، مضيفاً «ليس لدينا لاعب آخر بمهاراته أو بمواصفاته المميزة، نعرف ذلك، لكن علينا التكيّف».
وتابع «لسنوات عدة، لعبنا بطرق هجومية مختلفة، الأمر يعتمد على جودة اللاعبين. سنحاول إيجاد حل».
ويحتل السيتي حالياً المركز الخامس في الدوري الممتاز، ويكافح لنيل معقد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويلتقي فريق جوارديولا الأربعاء على أرضه مع ليستر سيتي في المرحلة الثلاثين، ومن ثم يواجه جاره مانشستر يونايتد على ملعب «أولد ترافورد» الأحد، ومن بعده ثم كريستال بالاس في عطلة نهاية الأسبوع المقبل، قبل أن يشد الرحال إلى إيفرتون وصولاً الى مباراته المرتقبة أمام نوتنجهام فوريست في نصف نهائي الكأس على ملعب ويمبلي في 26 أبريل.
ويلتقي السيتي في المراحل التالية من الدوري مع أستون فيلا في أقوى المواجهات المتبقية، ثم ولفرهامبتون وساوثمبتون وبورنموث وفولهام توالياً.
وفي مونديال الأندية المقرر في الولايات المتحدة بحلته الجديدة الموسعة، وقع السيتي في المجموعة السابعة، حيث يبدأ مشواره في 18 يونيو ضد الوداد الرياضي المغربي، على أن يلتقي بعدها العين الإماراتي، ويوفنتوس الإيطالي في 23 و26 منه.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
إيرلينج هالاند
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