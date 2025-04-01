الأربعاء 2 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

زيلينسكي يأمل في الحصول على صواريخ تاوروس من ألمانيا

زيلينسكي يأمل في الحصول على صواريخ تاوروس من ألمانيا
2 ابريل 2025 00:49

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في أن يوافق المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس على تزويد بلاده بصواريخ كروز من طراز "تاوروس" لتعزيز دفاعها ضد روسيا.
وخلال اجتماع في كييف مع وزيرة الخارجية الألمانية المنتهية ولايتها آنالينا بايربوك، تلقى زيلينسكي سؤالاً من صحفي عما إذا كان يتوقع أن يتخذ الزعيم المحافظ ميرتس قراراً سريعاً بشأن الصواريخ بمجرد توليه منصبه.
وقال زيلينسكي: "سنعمل على هذا"، مضيفاً أن المناقشات مستمرة، لكنه رفض التوضيح. ولدى سؤاله عما إذا كان يأمل في ذلك، أجاب الرئيس: "نعم، بالطبع... الأمر أكثر قليلاً من الأمل". وفيما يتعلق بقضية صواريخ تاوروس، قالت بيربوك إنها كوزيرة منتهية ولايتها، لا يمكنها التكهن بموقف الحكومة الجديدة. ومع ذلك، أشارت إلى أن الديمقراطيين المسيحيين بقيادة ميرتس أكدوا باستمرار في البرلمان أهمية تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى. 

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تدمر عشرات الطائرات المُسيرة وروسيا تواصل التقدم
روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة منشآت طاقة
المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
آخر الأخبار
خلال توزيع كسوة العيد على الأطفال (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تقدم هدايا العيد لأطفال المستشفى الميداني الإماراتي
2 ابريل 2025
صبي يجلس في عربة تحمل أكياس دقيق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة بلا خبز.. كارثة إنسانية مروعة تعصف بالقطاع
2 ابريل 2025
المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس (وكالات)
الأخبار العالمية
واشنطن: تشكيل حكومة جديدة في سوريا «خطوة إيجابية»
2 ابريل 2025
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: مقتل 322 طفلاً خلال عشرة أيام في غزة
2 ابريل 2025
مركبات متضررة عقب غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: الغارات الإسرائيلية اغتيال للقرار الأممي 1701
2 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©