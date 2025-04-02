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رؤى استشرافية

رؤى استشرافية
3 ابريل 2025 00:01

تحصد الإمارات ثمار رؤى استشراف المستقبل، ودعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، تقدماً وازدهاراً في المجالات كافة، على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعكس حصولها على المركز الأول كأفضل بيئة لريادة الأعمال على مستوى العالم، والوجهة الأولى لتأسيس المشاريع الناشئة، للمرة الرابعة على التوالي، التزامها بتوفير مناخ جاذب ومؤثر لريادة الأعمال، والاعتماد على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
ولأن ثقافة ريادة الأعمال تتمتع بقدر عالٍ من الوعي والطموح لدى أفراد المجتمع، تواصل الإمارات ازدهارها وتقدمها عالمياً، مدفوعة بسياسات داعمة للأنشطة الاقتصادية، ومبادرات حكومية متميزة، ومناخ استثماري تنافسي، تستهدف جميعها تمكين الشركات الناشئة من تحقيق رؤية دولة الإمارات بالوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2031.
تصنيف المرصد العالمي لريادة الأعمال الإمارات بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها هذا العام، وحصولها على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول مرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً، يستند فيها تقرير المرصد إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال، يؤكد مجدداً أن الإمارات على الطريق الصحيح لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.

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