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قتلى جراء انهيار أرضي في جزيرة جاوة الإندونيسية

قتلى جراء انهيار أرضي في جزيرة جاوة الإندونيسية
4 ابريل 2025 15:55

قالت الشرطة الإندونيسية اليوم الجمعة، إن رجال الإنقاذ انتشلوا عشرة جثامين، بعدما ضرب انهيار أرضي سيارات في طريق جبلي في جزيرة جاوة الرئيسية في البلاد. وأوضح قائد الشرطة المحلي آندي يودها براناتا أن الأمطار الموسمية دفعت الطين والصخور والأشجار إلى الطريق الجبلي أمس الخميس، حيث طمر شاحنة «فان» كان على متنها سبعة أشخاص وشاحنة «بيك أب» كان على متنها ثلاثة تجار، وكانت مليئة بالخضروات بالقرب من منطقة «واتو لومبانج» السياحية، في مقاطعة «موجوكيرتو» بجاوة الشرقية. 
 وقال براناتا إن المنقذين سحبوا جثمان سائق السيارة «الفان» في وقت متأخر من أمس الخميس، وجرى انتشال أفراد أسرته الستة، بمن في ذلك ثلاثة أطفال وزوجته وأبواه، اليوم الجمعة، إلى جانب جثامين التجار الثلاثة. 
 وأظهر مقطع مصور بثته وكالة البحث والإنقاذ في جاوة الشرقية الطريق مغطى بطين كثيف، وصخور وأشجار مقتلعة من جذورها. وكثيراً ما تتسبب الأمطار الموسمية من أكتوبر إلى أبريل في فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا وهي عبارة عن أرخبيل شاسع يضم 17 ألف جزيرة حيث يعيش ملايين الناس في مناطق جبلية أو السهول الفيضية الخصبة.

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المصدر: د ب أ
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