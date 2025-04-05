رونالدو يشجع فالنسيا أمام ريال مدريد!



مراد المصري (أبوظبي)



يبدو أن كريستيانو رونالدو، أحد أبرز أساطير ريال مدريد، سيكون مشجعاً لفالنسيا في مواجهة ناديه السابق اليوم، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، في ضوء التقارير الإعلامية التي تتحدث عن وجود مفاوضات لنقل ملكية «الخفافيش» من السنغافوري بيتر ليم إلى النجم البرتغالي بداية من الموسم المقبل.

ومن أجل اكتمال الصفقة، فإن فالنسيا يجب أن يتجنب الهبوط هذا الموسم، من أجل المضي قدماً في المفاوضات، وتحقيق حلم رونالدو الذي ينوي أن يتحول إلى مالك أو رئيس نادٍ بعد الاعتزال، وأعلن ذلك خلال مشاركته في حفل جوائز جلوب سوكر في دبي، مؤخراً، ونفى أن يتوجه للعمل مدرباً.

ورغم نفي هذه التقارير في وقت سابق، فإن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عادت لتجدد الأنباء مرة أخرى، وأشارت إلى أن رونالدو سيقود تحالفاً مع مستثمرين عرب، من أجل إكمال الصفقة التي تبدو مغرية، خصوصاً في ظل استئناف أعمال الإنشاء في بناء الملعب الجديد للنادي الذي يطلق عليه اسم «نيو ميستايا».

ويحتاج فالنسيا إلى الخروج بنتيجة إيجابية في ملعب «سانتياجو برنابيو» أمام ريال مدريد، لأنه يحتل المركز السادس عشر برصيد 31 نقطة، بفارق أربع نقاط عن منطقة خطر الهبوط.