بنزيمة «رجل الإنقاذ»!



الرياض (أ ف ب)



أنقذ الفرنسي كريم بنزيمة فريقه الاتحاد المتصدر من خسارة أولى بعد تسع مباريات، بتسجيله هدف التعادل القاتل أمام مضيفه الأهلي 2-2، ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل بنزيمة هدف التعادل في الدقيقة 95، بعدما كان مواطنه موسى ديابي عادل أيضاً هدف البرازيلي روجيرو إيبانيش (51) قبل الثاني من الإنجليزي إيفان توني (82).

وارتفع رصيد الاتحاد إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط عن الهلال الذي سقط أمام النصر 1-3، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس.

ولم يخسر الاتحاد للمباراة العاشرة توالياً في الدوري والكأس، محققاً 6 انتصارات، فيما تعود خسارته الأخيرة إلى سقوطه أمام ضمك 1-2 في 27 يناير.

بدأ اللقاء بضغط مبكر من جانب الأهلي، حيث سدد الجزائري رياض محرز تصويبة قوية تألق محمد المحاسنة حارس الاتحاد في التصدي لها (16)، وراوغ ديابي أكثر من لاعب وسدد تصويبة قوية مرت بجوار مرمى السنغالي إدوارد ميندي (37).

وانفرد الفرنسي نجولو كانتي بمرمى الأهلي، بعد أن راوغ أكثر من لاعب وصولاً إلى ميندي، لكن تصويبته مرت بجوار المرمى الخالي (47).

وأرسل محرز عرضية رائعة وصلت إلى إيبانيش الذي لعب رأسية قوية سكنت شباك المحاسنة (51).

وكاد البرازيلي يسجل الهدف الثاني بعد عرضية جديدة من محرز، قابلها برأسية، لكنها مرت أعلى مرمى حارس الاتحاد (65).

وعادل الاتحاد عن طريق ديابي بعد تمريرة رائعة من صالح الشهري، لينفرد الفرنسي بالمرمى ويسدد الكرة داخل شباك ميندي (74).

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الثاني عبر توني بعد عرضية من البرازيلي جالينو حولها الإنجليزي في شباك الحارس البديل حامد الشنقيطي (82).

ومن تمريرة متبادلة بين بنزيمة والجزائري حسام عوار، كاد الاتحاد يعادل بعد تصويبة قوية مرت بجوار مرمى ميندي (86)، وعادل بنزيمة بعد عرضية رائعة من عبدالإله العمري، وصلت له قابلها بتصويبة قوية داخل الشباك (95).