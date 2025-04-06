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الطقس صحو نهارا ورطب ليلا غدا

أبوظبي
6 ابريل 2025 17:29

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شمالاً وشرقاً مثيرة الغبار نهاراً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 07:41، والجزر الأول عند الساعة 16:00.
في بحرعمان، الموج خفيف إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 19:05، والمد الثاني عند الساعة 06:47، والجزر الأول عند الساعة 12:03، والجزر الثاني عند الساعة 01:18.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 40 25 60 15
دبي 40 27 60 15
الشارقة 40 22 60 15
عجمان 39 26 85 20
أم القيوين 40 20 80 25
رأس الخيمة 39 19 75 20
الفجيرة 40 26 65 20
العـين 39 25 50 15
ليوا 41 18 75 20
الرويس 40 23 85 20
السلع 40 22 85 20
دلـمـا 38 24 85 30
طنب الكبرى / الصغرى 36 24 85 35
أبو موسى 36 24 85 35

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المصدر: وام
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