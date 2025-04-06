مونشنجلادباخ يرفض الفوز أمام سانت باولي

برلين (أ ف ب)



سجل البديل الإنجليزي أولادابو أفولايان هدفاً قاتلاً قبل خمس دقائق من نهاية المباراة ليقود سانت باولي لانتزاع نقطة ثمينة أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، ضمن المرحلة 28 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان سانت باولي الذي صعد إلى «البوندسليجا» هذا الموسم، ويكافح لتلافي الهبوط، الطرف الأفضل في اللقاء أمام مونشنجلادباخ الباحث عن الفوز، من أجل تعزيز حظوظه في المشاركة القارية الموسم المقبل.

ونجح أصحاب الأرض الذين يمتلكون أسوأ سجل هجومي في «البوندسليجا» هذا الموسم، في صناعة العديد من الفرص لكنهم لم يستطيعوا تحويلها إلى أهداف.

ومنح لاعب جلادباخ الياباني كو إيتاكورا التقدم للضيوف، إثر ركلة ركنية ليتابعها رأسية في المرمى خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+2).

وبعد إضاعة العديد من الفرص عن طريق التونسي إلياس سعد، تمكن سانت باولي أخيراً من معانقة الشباك عن طريق أفولايان من تسديدة مذهلة من خارج المنطقة (85).

وعزز سانت باولي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط، بينما بات في رصيد جلادباخ 44 نقطة في المركز السادس المؤهل إلى مسابقة الكونفرنس ليج متخلفا بفارق نقطتين عن ماينز صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.