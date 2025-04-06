العروبة.. «بصيص أمل» في «الجولات الست»



فيصل النقبي (الفجيرة)



حقّق العروبة فوزاً مهماً عندما تغلب على كلباء 2-1، ضمن «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليصل إلى «النقطة السادسة»، التي منحته «بصيص أمل» للاستمرار بين أندية النخبة، رغم صعوبة المهمة، وجاء «الانتصار الثمين» بعد غياب طويل، وتحديداً منذ تفوقه على بني ياس بهدف، في «الجولة السادسة»، يوم 26 أكتوبر الماضي.

ويُعتبر العروبة الفريق الوحيد الذي لم يتعادل في أي مباراة حتى الآن، حيث خسر 18 من 20 جولة، مما يُبرز حجم التحديات التي يواجهها الفريق في أول موسم، بعد عودته إلى «دوري المحترفين».

ورغم رصيد النقاط الضعيف، إلّا أنّ الفوز الأخير أعاد الأمل إلى العروبة، وتُعدّ الجولات الست المتبقية فاصلة بالنسبة للفريق، إنْ أراد البقاء، ويلتقي خلالها مع العين، الوحدة، عجمان، الوصل، البطائح، ودبا الحصن.