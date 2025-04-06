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مستقبل السودان

مستقبل السودان
7 ابريل 2025 00:15

الأمن والاستقرار واحتواء الأزمة الإنسانية أولويات إماراتية ضمن موقفها الراسخ تجاه الشعب السوداني الشقيق، ولا يمكن أن يعيق الإمارات عن هذا الالتزام التاريخي محاولات القوات المسلحة السودانية، البائسة والمستهجنة، الاستمرار في إطلاق الاتهامات والافتراءات جزافاً، عبر المنابر الدولية، في محاولة منها لصرف انتباه المجتمع الدولي عن ما ترتكبه من جرائم، وتعميق للأزمة الإنسانية.
دور الإمارات كان واضحاً على مدى عمر الأزمة في السودان، ولم تقف مع أي طرف في هذا الصراع الذي استهدف أمن واستقرار الشعب السوداني الشقيق، حيث كانت في مقدمة الداعمين الإنسانيين، وبذلت جهوداً مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل منع التصعيد ووقف إطلاق النار، وبدء حوار سياسي يحقق للشعب السوداني تطلعاته في الأمن والاستقرار والتقدم والتنمية.
النتيجة الطبيعية للصراع تؤكد على أن لا مستقبل للقوات المسلحة أو قوات الدعم السريع في السودان، بعد هذا القتل والتدمير وتشريد الملايين من السودانيين على يد الأطراف المتحاربة، لم يتم خلاله الاستماع إلى صوت العقل، والتجاوب مع الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار، والانصياع إلى مطالب الشعب السوداني بعودة الأمن والاستقرار والسلام، ووقف معاناته الإنسانية المستمرة منذ أكثر من عامين.

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السودان
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