انطلاق "دبي ديرما" 14 أبريل الجاري

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما2025 "، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يعد الحدث الأكبر والأبرز عالمياً في مجال طب الأمراض الجلدية.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث، الذي يقام هذا العام تحت شعار "نرسم مستقبل علم الأمراض الجلدية والتجميل"، أكثر من 25 ألف زائر من 114 دولة، يشاركون في فعاليات علمية متخصصة ويستكشفون فرص التعاون والاستثمار في قطاع طب الأمراض الجلدية.

وتشهد دورة هذا العام من "دبي ديرما 2025 "مشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين ضمن 170 جلسة علمية، تتضمن تقديم 502 محاضرة متخصصة بالإضافة إلى 30 ملصقاً علمياً تستعرض أحدث البحوث والتطورات العلمية من مختلف أنحاء العالم.

ويغطي الحدث محاور رئيسية في طب الأمراض الجلدية، تشمل الجوانب الطبية والعلاجية، وأمراض الجلد لدى الأطفال، والعمليات الجراحية، والتقنيات التجميلية، كما تتضمن الفعاليات عرضاً لحالات سريرية تتيح للمشاركين فهماً أعمق للإجراءات التشخيصية والابتكارات العلاجية الحديثة.

ويضم المعرض المصاحب للمؤتمر أكثر من 1,875 علامة تجارية دولية، تمثلها أكثر من 500 شركة إقليمية وعالمية، إلى جانب أجنحة مخصصة للمشاركات من دول كوريا الجنوبية، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا.

ويعد مؤتمر ومعرض "دبي ديرما 2025 "منصة رائدة تجمع نخبة من المتخصصين في طب الأمراض الجلدية، إلى جانب روّاد القطاع وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، بما يساهم في تعزيز تبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون الدولي.

ويشمل المؤتمر برنامجاً علمياً متكاملاً من المحاضرات وورش العمل، ما يجعله من أبرز المحافل المتخصصة للعاملين في هذا المجال، كما يوفر فرصة متميزة للشركات العارضة لتنظيم جلسات تدريبية وورش عمل تقنية تُعنى بعرض أحدث المنتجات والابتكارات، مما يتيح للمشاركين تجربة عملية مباشرة ويعزز تبادل المعرفة ويساهم في تطوير جودة الرعاية الجلدية عبر اعتماد أحدث الحلول والتقنيات الطبية المبتكرة.

ويضم البرنامج مجموعة واسعة من المحاور العلمية، تشمل آخر التطورات في علوم الأمراض الجلدية، والبحوث الطبية، والأدوية والعلاجات الناشئة، بالإضافة إلى علاجات الأمراض الجلدية لدى الأطفال، والعلاجات الجلدية الجراحية والتجميلية، إلى جانب عرض حالات سريرية تساهم في إثراء المعرفة العملية والتطبيقية لدى المشاركين.

وتضم فعاليات الحدث تنظيم دورات تدريبية تسبق انطلاق المؤتمر، وهي دورات مصممة لتقديم رؤى علمية معمقة توفّر العديد من الفرص التعليمية المتخصصة، فيما يعد برنامج زمالة الأكاديمية العربية لطب الأمراض الجلدية والتجميل "AADA" لعام 2025 من أبرز محطات الحدث، نظراً لما يوفره من محتوى علمي غني وتجارب تفاعلية تُعزز من القيمة التعليمية للمشاركين، في حين تتيح "مسابقة العرض الرقمي للملصقات العلمية"، التي ستقام خلال الحدث الفرصة للباحثين لتقديم أعمالهم وأبحاثهم ضمن منصة علمية مرموقة مثل مؤتمر ومعرض دبي ديرما.

ومن بين أبرز فعاليات مؤتمر ومعرض دبي ديرما 2025 "مركز أعمال ديرما"، الذي صمم خصيصاً لاستقطاب كبار صناع القرار من الموزعين، والمستوردين، ومسؤولي المشتريات في المستشفيات، والعيادات الطبية والتجميلية، والمراكز المتخصصة في العناية بالبشرة، ممن يملكون صلاحية اتخاذ قرارات الشراء بشكل مباشر.

ويجمع الحدث نخبة من المتحدثين والجراحين والخبراء في مجال العناية بالبشرة، ما يوفر تجربة تعليمية غنية وقيّمة لجميع الحضور. بالإضافة إلى ذلك، يتيح المعرض المصاحب للمؤتمر فرصة مميزة أمام الشركات لعرض أحدث المنتجات والتقنيات الخاصة بالعناية بالبشرة.

وقال الدكتور عبدالسلام المدني رئيس "دبي ديرما" إن هذا الحدث شهد تطوراً مستمراً جعله من أبرز الفعاليات المتخصصة في مجالي طب الأمراض الجلدية وعلاجات الليزر، لافتاً إلى أن "دبي ديرما" يوفر منصة رائدة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون، تمكن المهنيين من مختلف أنحاء العالم من الارتقاء بمعايير الرعاية والعلاج، مؤكداً مواصلة الالتزام بدعم نمو قطاع طب الأمراض الجلدية، وتزويد الأخصائيين بالأدوات والرؤى التي تساعدهم على تطوير ممارساتهم والإسهام في تقدم الطب على المستوى العالمي ضمن هذا التخصص.

ويقدر حجم السوق العالمي للأجهزة المستخدمة في طب الأمراض الجلدية للعام 2024 بنحو 16.10 مليار دولار أمريكي، حيث سجل ارتفاعاً في العام 2025 بلغ 17.31 مليار دولار، وسط توقّعات بتجاوزه 33.19 مليار دولار بحلول العام 2034، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.50% خلال الفترة بين عامي 2024 و2034.

وفي السياق ذاته، يقدر حجم السوق العالمي لقطاع طب الأمراض الجلدية للعام 2024 بنحو 1.70 مليار دولار أمريكي والذي سجل ارتفاعاً في العام 2025 وصل إلى 1.82 مليار دولار، مع توقّعات ببلوغه 3.59 مليار دولار بحلول عام 2034، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يُقدّر بنحو 7.03% خلال الفترة ذاتها. أما سوق طب الأمراض الجلدية في أمريكا الشمالية، فقد بلغ 640 مليون دولار أمريكي عام 2024، وسط توقّعات بتحقيقه أسرع معدل نمو سنوي مركب عالمياً بنسبة 7.18% خلال السنوات المقبلة.

وينظم "دبي ديرما" سنوياً من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، وذلك بالتعاون مع رابطة أطباء الجلد العرب، والأكاديمية العربية لطب الأمراض الجلدية والتجميل "AADA"، والرابطة الخليجية لأطباء الجلد، وجمعية الإمارات للأمراض الجلدية.