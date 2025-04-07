الوصل يقسو على الجزيرة بـ «خماسية»



مراد المصري (أبوظبي)



حقق الوصل فوزاً كبيراً على الجزيرة 5-0، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن «الجولة 20» ضمن «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، لينفرد بالمركز الرابع برصيد «33 نقطة»، فيما تراجع الجزيرة إلى المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

وسجل «الخماسية» جواو بيدرو «هاتريك» في الدقائق 7 و65 و73، وجوناتاس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وطحنون الزعابي في الدقيقة 81.

انطلقت المباراة بإيقاع سريع منذ البداية، مع محاولات أبرز من الوصل، ومنها تسديدة جوناتاس من داخل المنطقة التي مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة الثانية، وأسفر ضغط الوصل عن افتتاح التسجيل من جواو بيدرو الذي تابع كرة مرتدة من الحارس ليكوفيتش في الدقيقة السابعة، وعزز «الإمبراطور» تقدمه بهدف سجله جوناتاس بعدما تابع كرة ارتدت من ركلة حرة مباشرة سددها ليما في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأهدر جوناتاس فرصة تعزيز الفارق بعد 17 ثانية فقط من انطلاق الشوط الثاني، عندما وصلته الكرة على حافة المنطقة وتخطى الحارس وحول الكرة برأسه مرت بجوار القائم الأيسر بغرابة، وسجل جواو بيدرو الهدف الثالث للوصل بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 65، وأكمل جواو بيدرو «الهاتريك الشخصي» بتسجيل الهدف الرابع للوصل من تسديدة صاروخية في الدقيقة 73.

ونجح «البديل» طحنون الزعابي بعد أقل من دقيقتين من مشاركته بدلاً من سياكا، في إضافة الهدف الخامس بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 81، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، حاول أحمد فوزي تقليص الفارق للجزيرة، إلا أن الحارس محمد علي تصدى لتسديدته.