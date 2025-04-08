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شركاء التنمية

شركاء التنمية
9 ابريل 2025 00:15

اتفاقية الشراكة بين الإمارات وجمهورية الكونغو التي شهد توقيعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، تضيف لبنة جديدة في جسور الصداقة مع قارة أفريقيا، وتشكل خطوة نوعية في تعزيز التعاون مع دولها، وذلك في إطار نهج الإمارات الراسخ ببناء شراكات مستدامة ومثمرة تسهم في تحسين جودة حياة الشعوب، وتدعم سعيها إلى بلوغ أهدافها وتطلعاتها للمستقبل.
  اتفاقية الشراكة تفتح آفاقاً في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب رفع مستويات التعاون القائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل، ومراعاة المصالح المشتركة، كما تساهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والازدهار في القارة السمراء، ومساعدتها على مواجهة التحديات العالمية، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة سعياً لتعزيز التنمية والازدهار اللذين يمثلان حجر الزاوية في إرساء عوامل الأمن والاستقرار.
إبرام الشراكات الاقتصادية لتحقيق مصالح الشعوب، نهج إماراتي ثابت، ضمن رؤية القيادة الرشيدة لبناء جسور الصداقة والتعاون مع جميع الدول، خاصة في ظل وجود العديد من التحديات الإنسانية المشتركة التي تتطلب التعاون لمواجهتها، إلى جانب بناء اقتصادات قوية ومرنة من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للمنطقة، ولشعوب القارة السمراء والعالم.

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