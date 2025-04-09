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روابط الشراكة

روابط الشراكة
10 ابريل 2025 00:01

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الإمارات وإندونيسيا بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ترفع من وتيرة التعاون القائم بين البلدين الصديقين، كما تعمق روابط الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، وتدعم مسارات العمل المشترك، خاصة في جوانب الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة والبنية التحتية، وغيرها.
المباحثات التي جمعت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس برابوو سوبيانتو، في أبوظبي، عكست الإرادة المشتركة في تعزيز التنمية المشتركة، بما يحقق تطلعات شعبي البلدين ومصالحهما المتبادلة، كما أكدت نهج البلدين الراسخ في العمل على توفير مقومات التنمية والازدهار وركائزهما لجميع شعوب العالم، من خلال تجديد الدعوة إلى حل الصراعات والأزمات عبر الحوار والدبلوماسية، بما يدعم الأمن والسلام والاستقرار.
الإمارات وإندونيسيا تدفعان التعاون في مختلف المجالات إلى آفاق أوسع، بعد أن شكلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين البلدين الصديقين خلال عام 2022، نقطة تحول نوعية، ومنطلقاً لتعزيز روابط العمل المشترك، خاصة الاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يؤكد أن العلاقات الإماراتية الإندونيسية ستظل نموذجاً للتطور والنماء على الدوام.

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