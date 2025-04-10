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الرياضة

«أبوظبي لألعاب القوى» يحرز فضية وبرونزية في «غرب آسيا»

«أبوظبي لألعاب القوى» يحرز فضية وبرونزية في «غرب آسيا»
10 ابريل 2025 14:55

الدوحة (وام)
توجت فاطمة الحوسني لاعبة نادي أبوظبي لألعاب القوى بالميداليتين الفضية والبرونزية في منافستي «دفع القرص»، و«رمي الجلة» ببطولة أندية غرب آسيا في العاصمة القطرية الدوحة، التي أقيمت بمشاركة 400 رياضي ورياضية يمثلون 13 دولة.
وأكدت الحوسني أن الإنجاز الأول للنادي في أول مشاركة خارجية يمثل دافعاً كبيراً للمنافسة على الألقاب في البطولات المقبلة، وحافزاً للارتقاء بقدراتها التنافسية، ولبقية لاعبي ولاعبات النادي.
من جانبه قال خالد النقبي المشرف العام لفريق الرجال رئيس البعثة، إن مشاركة النادي في أول بطولة خارجية تتماشى مع استراتيجيته التطويرية لمنح اللاعبين واللاعبات فرصة الاستفادة من الاحتكاك مع لاعبي الدول الأخرى، ومعايشة أجواء البطولات القارية والدولية.
وأوضح أن النادي شارك في سباقات السرعة لمسافتي 100، و200، و400، و800، و1500، و10000، متر بالإضافة إلى 4 في 400 متر تتابع، ودفع القرص، بمستويات تنافسية مميزة، عكست تطور النادي، والقدرات الكبيرة لمنتسبيه، بدعم ومتابعة سعادة خالد راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي.

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