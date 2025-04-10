بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو تنطلق الجمعة في لندن



لندن (وام)



تنطلق الجمعة جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، في العاصمة البريطانية لندن، على مدار 3 أيام، بصالة كوبر بوكس أرينا، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو على مستوى العالم، ضمن أجندة موسم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وتمثل جولة لندن المحطة قبل الأخيرة من سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام لهذا الموسم، والتي تختتم فعالياتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال مايو المقبل، وسط ترقب كبير من محبي ومحترفي اللعبة حول العالم.

ووفقاً للبرنامج المعتمد، يتم تخصيص اليوم الأول من البطولة لفئة الهواة، فيما تقام منافسات فئتي الأساتذة والناشئين في اليوم الثاني، على أن تختتم البطولة بمنافسات فئة المحترفين يوم الأحد، حيث من المتوقع أن تشهد هذه النزالات مستويات فنية عالية، تعكس تطور اللعبة على الصعيد العالمي.

وتشهد البطولة منافسة قوية على صدارة التصنيف السنوي للرابطة في مختلف الأوزان، حيث يتصدر عمر السويدي من الإمارات ترتيب فئة الحزام الأسود وزن 56 كجم للمحترفين، في إنجاز يترجم تطور مستوى اللاعبين الإماراتيين وحضورهم القوي على الساحة الدولية.

وفي بقية الأوزان، يواصل عدد من اللاعبين البرازيليين تصدرهم للتصنيفات، حيث يتصدر يوري هنريكي «وزن 62 كجم»، وألميدا «وزن 69 كجم»، وجفرسون «وزن 77 كجم»، ويواندرسون فيريرا «وزن 85 كجم»، ويشارك في البطولة ما يقرب من 50 لاعباً ولاعبة من الإمارات، يمثلون 9 أكاديميات هي الجزيرة، والوصل، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأدما، والعين، وبني ياس، وكوماندوز جروب.

ويبرز من بين الأسماء المشاركة عدد من نجوم اللعبة المميزين، مثل الأخوين عمر ومحمد السويدي، وخالد الشحي، ومحمد العامري، وشما الكلباني، الذين من المتوقع أن يقدموا مستويات قوية.

وتحظى جولة لندن باهتمام واسع من وسائل الإعلام المتخصّصة ومحبي الجوجيتسو، في ظل ما تشهده البطولة من مشاركة واسعة ووجود نخبة من الأسماء العالمية، التي ساهمت في رفع المستوى الفني والتنافسي للبطولة.

وأكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن سلسلة «أبوظبي جراند سلام» ولدت قوية لتبقى وتتطور وتلهم العالم، وتكتشف المواهب، وتصنع الأبطال، في معظم العواصم الشهيرة بمختلف القارات، وهي الفكرة التي قدمها لنا عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب، الأول لرئيس الاتحاد الدولي، في صيف 2014، وبدأنا في تطبيقها من 2015 بـ4 جولات في طوكيو ولوس أنجلوس وريو دي جانيرو ولندن، ثم أضيفت عليها لاحقاً جولات أبوظبي وروما وإسطنبول وبكين وميامي وسيدني، وأسهمت البطولة في جعل أبوظبي أكبر مطور للجوجيتسو في العالم.

وقال إن جولة لندن من أهم المحطات الفنية في «روزنامة» البطولة، نظراً لما تتمتع به من موقع استراتيجي وجماهيرية واسعة داخل المملكة المتحدة وأوروبا، وحرصنا على تقديم تجربة تنظيمية متكاملة تعكس المكانة الدولية التي وصلت إليها الرابطة، كما تمثل هذه الجولة فرصة مثالية للوقوف على مستويات اللاعبين قبل المحطة الختامية في أبوظبي.

وأضاف: «بطولة أبوظبي جراند سلام تواصل تحقيق أهدافها الاستراتيجية في نشر الجوجيتسو على مستوى العالم، وتعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لهذه الرياضة، من خلال تنظيم جولات احترافية بمعايير عالمية تتيح للاعبين التنافس والتطور».

وأعرب اللاعب محمد السويدي عن تطلعه لحصد إنجاز جديد في الجولة، وقال إننا نحن مستعدون جيداً للمحطة المهمة، ونتطلع لتقديم أداء قوي يليق باسم الإمارات والمنافسة صعبة، لكن لدينا الثقة والإصرار على تحقيق نتائج إيجابية تعزّز من موقعنا في التصنيف العالمي.

ومن جانبه، أكد خالد الشحي أن المشاركة في جولة لندن تُعد دافعاً إضافياً نحو التطور والاحتكاك مع نخبة اللاعبين العالميين، وقال إن البطولة فرصة كبيرة لاكتساب الخبرة وتطوير الأداء الفني، وتمثيل الدولة في هذه المحافل مسؤولية كبيرة، ونعمل بكل طاقتنا لتشريف مشروع الجوجيتسو الإماراتي.