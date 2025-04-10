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علوم الدار

حمدان بن زايد يستقبل وفداً من شركة الإمارات للطاقة النووية

حمدان بن زايد يستقبل وفداً من شركة الإمارات للطاقة النووية
10 ابريل 2025 22:06

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بقصر النخيل، وفداً من شركة الإمارات للطاقة النووية برئاسة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسسة. 

يأتي اللقاء في إطار حرص سموه ومتابعته المستمرة للخطط التطويرية والمشاريع الحالية والمستقبلية في منطقة الظفرة واستمع سموه إلى شرح مفصل حول مستجدات مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية. 
وأعرب سموه عن فخره بالكفاءات الإماراتية العاملة في هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي، مشيداً بمثابرتهم ومهنيتهم العالية التي مكنتهم من قيادة فرق عمل متعددة الخبرات والثقافات وتحقيق هذه الإنجازات في هذا الوقت القياسي.

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وقال سموه إنه «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في تنويع مصادر الطاقة لديها، وهو ما يعكس التزامها الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة».

وأضاف سموه أن «مشاريع الطاقة النووية السلمية تشكّل نموذجًا يُحتذى في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ عالي الكفاءة، وتسهم بشكل فعّال في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع أهداف الدولة في الحياد المناخي وتحقيق الاستدامة البيئية».
حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بو شهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
شركة الإمارات للطاقة النووية
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