دعوى مليئة بالتناقضات القانونية والسياسية والأخلاقية، قدمتها القوات المسلحة السودانية، أمام محكمة العدل الدولية، ضد الإمارات التي تؤكد دوماً احترامها للقانون الدولي، واستعدادها لتفنيد مثل هذه الأكاذيب المنطلقة من دوافع سياسية واضحة، تستهدف النيل من الدور الإماراتي التاريخي في دعم الشعب السوداني والوقوف إلى جانبه، وسعيها إقليمياً ودولياً لوقف إطلاق النار، انطلاقاً من قناعة الدولة بأن لا حل عسكرياً للأزمة، ولا بديل عن الحكم المدني.

مهما حاولت من سرد ادعاءات زائفة وباطلة، في دعواها ضد الإمارات، لا يمكن للقوات المسلحة السودانية أن تشتت انتباه المجتمع الدولي، عن الجرائم التي ارتكبتها خلال الصراع الدائر في السودان منذ نحو عامين، لأن الشعب السوداني ما زال يدفع ثمن تعدي هذه المؤسسة العسكرية على السلطة المدنية بشكل غير شرعي، وضلوعها في حرب أهلية أهلكت البشر، وشردت مئات الآلاف، وتسببت بأزمة إنسانية كارثية.

الإمارات لم تقف مع أي طرف في الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ولم تكن تلك الفظائع والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوداني إلا محل إدانة واستنكار ورفض من قبل الدولة التي استمرت في محاولاتها مع المجتمع الدولي لإحلال السلم، على أن تلك المحاولات الصادقة قوبلت بتجاهل صارخ لمعاناة الشعب السوداني الشقيق، واستمرار القتل، وعدم الرغبة في الانخراط في محادثات لتحقيق السلام الدائم.