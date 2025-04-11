بعد «ثلاثية الذهاب».. التاريخ يتحدث عن فرص أرسنال أمام ريال مدريد!

معتز الشامي (أبوظبي)



يعد فوز أرسنال على ريال مدريد 3-0، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بمثابة الإنجاز التاريخي، ولكن هل يكون كافياً لتأهل الفريق الإنجليزي إلى نصف النهائي؟

هناك 47 حالة تقدم فيها فريق بثلاثة أهداف أو أكثر في مباراة الإياب بدوري الأبطال، ولم يُعوض هذا الفارق إلا في 4 مناسبات، أي بنسبة 8.5% من السيناريوهات المماثلة السابقة، الأولى موسم 2003-2004، عندما كان ميلان واثقاً من تجاوز ديبورتيفو لاكورونيا إلى نصف النهائي، بعد فوز مريح 4-1 في الذهاب على ملعب سان سيرو.

ومع ذلك، حقق الفريق الإسباني فوزاً ساحقاً في الإياب على ملعب ريازور 4-0، ولم يتكرر الأمر حتى موسم 2016-2017، حيث سحق باريس سان جيرمان، بقيادة أوناي إيمري، برشلونة برباعية في ذهاب دور الـ 16 على ملعب حديقة الأمراء، وجاءت مباراة الإياب مذهلة في «كامب نو»، حيث فاز برشلونة 6-1.

وبعد عام، كان برشلونة الضحية، حيث بدا فوزه 4-1 على روما في ذهاب ربع نهائي موسم 2017-2018 على ملعب «كامب نو» أمراً حاسماً، قبل أن يعود روما في الإياب بالفوز 3-0، ليتأهل في النهاية بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض، والتي لم تعد تُحتسب في مباريات الأدوار الإقصائية الأوروبية.

ومرة أخرى، كان برشلونة الضحية، رغم فوزه 3 -0 على أرضه في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 أمام ليفربول، لكن برشلونة أصيب بالذهول مرة أخرى.

في ليلة تاريخية على ملعب أنفيلد، قلب ليفربول الأمور رأساً على عقب بفوز مذهل 4-0، ولم يحدث هذا منذ تلك الليلة عام 2019، لكن أرسنال يدرك تماماً «الجودة» التي يتمتع بها ريال مدريد في البطولة، حيث فاز باللقب 15 مرة، ونجح «الريال» من قبل في العودة من تأخره بثلاثة أهداف في الذهاب، مرة واحدة، وذلك أمام فريق إنجليزي أيضاً في كأس أوروبا موسم 1975-1976.

والتقى ريال مدريد وديربي كاونتي في الدور الثاني من البطولة، وفاز الفريق الإنجليزي 4-1، قبل أن ينجح عملاق إسبانيا في العودة بمباراة الإياب والفوز 5-0، ليتأهل بمجموع المباراتين 6-5.