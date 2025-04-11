أموريم: أرتكب أخطاءً أكثر من أونانا!

ليون (د ب أ)



قال روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إنه يظل واثقاً في أندريه أونانا، رغم الأخطاء التي وقع فيها الحارس، الذي يواجه انتقادات شديدة، جعلت الفريق يتعادل مع ليون في ذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الأضواء كانت مسلطة على اللاعب الذي وصفه نيمانيا ماتيتش، مدافع ليون، بأنه «أحد أسوأ الحراس في تاريخ مانشستر يونايتد» قبل مواجهة الأمس، حيث كان ماتيتش يرد على تصريحات أونانا الذي قال إن مانشستر «أفضل بكثير» من الفريق الفرنسي.

وتلقى حارس مانشستر يونايتد استقبالاً صعباً في ملعب «جروباما»، حيث تسبب خطؤه في منتصف الشوط الأول في دخول تسديدة تياجو ألمادا من ركلة حرة إلى الشباك. وقلب مانشستر يونايتد الأمور عن طريق ليني يورو، الذي سجل هدفه الأول مع مانشستر يونايتد، والبديل جوشوا زيركيزي، ولكن أونانا تسبب في التعادل بعدما فشل في الإمساك بتسديدة جيورجيس ميكاوتادزي في الوقت بدل الضائع، لتصل الكرة إلى ريان شرقي اللذي سجل هدف التعادل، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وقال أموريم: «يمكن أن يحدث هذا، إذا مارست كرة القدم، وخضت الكثير من المباريات، يمكنك أن ترتكب الأخطاء».

وأضاف: «إذا نظرت للموسم، أنا أرتكب أخطاء أكثر منهم في المباريات الأخيرة، وخلال هذه الأشهر، لذلك يمكن لهذا أن يحدث».

وأردف:«الشيء الجيد أن لدينا مباراة إضافية لتغيير كل شيء، ينبغي أن ينصب هذا على تركيزنا».

وبسؤاله عما إذا كانت تصريحات لاعب الفريق السابق وليون الحالي، ماتيتش الذي كان بديلاً في مباراة الأمس، تسببت في تشتت انتباه أونانا، أجاب المدير الفني: «لا أعرف، هذا يمكن أن يحدث».

وقال:«أفضل شيء هو أن نراجع الأهداف وكل أفعال أونانا في هذه المباراة، أن تتحدث مع مدربي حراس المرمى خورخي فيتال وكرايج ماوسون، هذه هي أفضل طريقة لمساعدة أي لاعب».

وأضاف: «هو أن تركز على المباراة، وفيما حدث، وفيما نحتاج للتطور، وبعدها تضع اللاعب في التشكيل مرة أخرى».