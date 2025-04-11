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عجمان والجزيرة يكتفيان بالتعادل

عجمان والجزيرة يكتفيان بالتعادل
11 ابريل 2025 20:21

 
علي معالي (عجمان)

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تعادل عجمان والجزيرة 1-1 في «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، على استاد راشد بن سعيد بعجمان، تقدم «فخر أبوظبي» بهدف برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 8، وتعادل «البرتقالي» عن طريق «البديل» روكي مارسيانو في الدقيقة 75، ليرفع عجمان رصيده إلى 27 نقطة، والجزيرة إلى 31 نقطة.
بدأ الجزيرة المباراة هجوماً سعياً لتسجيل هدف مبكر، ومن هجمة منظمة وسريعة نجح برونو دي أوليفيرا في إحراز هدف سريع ترجم سيطرة «فخر أبوظبي»، وأتيحت لعجمان فرصة التعادل في الدقيقة 20 عن طريق جونيور، إلا أن علي خصيف حارس الجزيرة في وقت مناسب، وأجبر جونيور على التسديد خارج القائم الأيسر، لينتهي الشوط الأول بتقدم «فخر أبوظبي» بهدف.
وفي الشوط الثاني حاول الجزيرة السيطرة على منطقة الوسط، مع بناء هجمات من المناطق الخلفية، والانطلاق من طرفي الملعب، وسعى عجمان إلى تعديل النتيجة، وحرم القائم محمد النني من مضاعفة النتيجة لمصلحة الجزيرة، ونجح «البركان» في تسجيل هدف التعادل بتوقيع «البديل» روكي مارسيانو، في الدقيقة 75. 

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
الجزيرة
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