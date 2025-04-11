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إغاثة وعون

إغاثة وعون
12 ابريل 2025 00:01

مساعدات إماراتية تبدأ بالتدفق إلى جمهورية ميانمار، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بعد أن أنهت فرق الإنقاذ الإماراتية مهامها الإنسانية في المناطق المتأثرة من الزلزال الذي ضرب البلاد، استكمالاً لجهود الدولة في دعم المجتمعات المنكوبة حول العالم.
مساعدات تعزز الجهود الإماراتية لاحتواء تداعيات هذه الكارثة الإنسانية، خاصة في ظل تضرر البنية التحتية وتزايد الضغط على النظام الصحي في ميانمار، بما يدعم أيضاً جهود شركاء العمل الإنساني في توفير المواد الغذائية، ومستلزمات الإيواء، والمساعدات الطبية، والمأوى والمياه النظيفة للمتضررين، انطلاقاً من الدور الإنساني الريادي الذي تضطلع بها الإمارات إقليمياً ودولياً.
الإمارات لا تتوانى عن الوقوف إلى جانب المتضررين أينما كانوا في العالم، إيماناً بأن رسالتها الإنسانية النابعة من قيم تاريخية راسخة، تتجاوز الحدود، وتجسد حرصها الدائم على الوقوف إلى جانب الشعوب، وتقديم الدعم اللازم لتخفيف معاناة المتضررين، كما تعكس سرعة استجابتها لدعم الدول في جهودها للتعافي من الأزمات والكوارث، بما يعزز مكانتها رمزاً للعطاء والتضامن الإنساني.

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